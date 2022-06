Johnny Depp, ecco come si è bruciato 500 milioni di dollari: Hollywood sconvolta dall'indiscrezione

07 giugno 2022 a

Jonny Depp è stato nell'ultimo periodo al centro dell'attenzione mediatica per il processo, che ha vinto, contro l'ex moglie Amber Heard. Ora però, il protagonista di Pirati dei Caraibi, sembrerebbe al centro di un altro grattacapo: un tracollo finanziario. Secondo il suo ex manager, il suo patrimonio netto complessivo nell'arco della sua illustre carriera, aveva raggiunto i 650 milioni di dollari. Ora le cifre sono ben altre: una discesa repentina a 150 milioni di dollari. Il motivo? Depp è uno spendaccione. Andiamo dunque a vedere come si è "bruciato" 500 milioni di dollari...

L'attore ha però accusato i suoi ex dirigenti aziendali di The Management Group(TMG) di aver gestito male i suoi soldi. Sono però davvero molte le spese che ha sostenuto Depp, dai 7 milioni di dollari donati all'ex moglie Amber Heard per il divorzio agli 840.000 dollari dati al The Sun dopo aver perso una causa nel 2020, dai lui voluta, per diffamazione. O ancora i 2 milioni di dollari al mese spesi per il suo stile di vita esagerato, un esempio? Depp ha speso oltre 5 milioni di dollari per acquistare tre isole alle Bahamas.

La società che gestiva il suo denaro ha inoltre affermato che l'attore ha speso 30mila dollari al mese per il vino. Nel 2018 Depp ha dichiarato a Rolling Stone: "È offensivo dire che ho speso 30mila dollari in vino, perché era molto di più". E ancora 75 milioni di dollari per l'acquisto e la decorazione di 14 case, 18 milioni di dollari per l'acquisto e il rinnovo di uno yacht da 150 piedi e 3 milioni di dollari per sparare le ceneri del suo idolo d'autore Hunter S. Thompson da un cannone. Per non parlare delle ingenti somme che Depp spendeva per i quadri: ha acquistato tre dipinti di Leonor Fini da una galleria d'arte di New York City, per un totale di 565mila dollari. Si potrebbe continuare così all'infinito e ancora non basterebbe a capire quanti milioni di dollari l'attore abbia speso. Non ci si stupisca poi se il tracollo finanziario bussa alla porta.



