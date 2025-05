Romania, stravince George Simon: "Pronto a nominare Calin Georgescu primo ministro"

Il candidato di estrema destra in Romania George Simion è in vantaggio con ampio margine al primo turno delle presidenziali, secondo gli exit poll. Il candidato di estrema destra romeno George Simion è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali, secondo gli exit poll, nella ripetizione del ballottaggio annullato dello scorso anno che aveva gettato il paese membro dell'Unione Europea nel caos politico. Simion, leader del partito nazionalista Aur, ha ottenuto tra il 30 e il 33% dei voti, davanti a due candidati filo-europei che hanno ottenuto tra il 21 e il 23%, secondo due sondaggi.

Il leader dell'Aur George Simion ha detto di essere pronto a nominare il filorusso Calin Georgescu primo ministro in caso di vittoria alle elezioni presidenziali in corso in Romania, dove è il candidato favorito. Lo riferiscono i media locali. I due si sono presentati insieme al seggio oggi per esprimere il loro voto.