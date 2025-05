Donald Trump, la rivelazione sull'Ucraina: "Forse la pace è impossibile"

Donald Trump ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile. "Forse non è possibile", ha detto parlando con Nbc News. "C'è un odio tremendo, stiamo parlando di un odio tremendo tra questi due uomini (Volodymyr Zelkensky e Vladimir Putin, ndr) e tra i generali. Stanno combattendo duramente da tre anni", ha spiegato il tycoon, che però poi ha dichiarato che ci sono comunque "ottime possibilità di farcela".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non sapere se in qualità di presidente dovrà rispettare la Costituzione degli Stati Uniti, ma ha affermato che la sua amministrazione "ovviamente seguirà" le decisioni della Corte Suprema. La risposta è arrivata durante uno scambio di battute al programma 'Meet the Press' della Nbc, quando la conduttrice Kristen Welker ha chiesto a Trump se i cittadini statunitensi e non meritino un giusto processo nei procedimenti legali. Il presidente ha inizialmente risposto: "Non lo so. Non lo sono, non sono un avvocato. Non lo so".