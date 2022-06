Cesare Ortiz umilia i poliziotti, ecco come evade dal carcere: il video fa il giro del mondo

07 giugno 2022 a

Il 29 maggio il leader di una banda di narcotrafficanti del Paraguay è evaso dal carcere travestendosi da donna. Cesare Ortiz, questo il nome del furfante che pensava di scamparla così facilmente, ignaro che le telecamere della video sorveglianza avessero ripreso la sua fuga. Noto come Gordito Lindo o Cute Chubby, il fuorilegge 36enne è identificato come il numero due delle operazioni del Clan Rotela.

Guarda qui le immagini riprese dalla sorveglianza:

Dopo aver ricevuto la visita di una donna, come riporta il Daily Mail, i due sono andati in una stanza privata dove l'uomo si è travestito, dimettendo i vestiti dalla prigione e indossando una camicetta verde oliva e un gonnone blu. Ortiz si è addirittura dipinto le unghie con lo smalto bianco, si è messo le ciglia finte, truccato e ha infine indossato una parrucca. In questo modo è riuscito a eludere il protocollo di sicurezza del penitenziario di Tacumbù nella capitale Asuncion.

La fuga è però durata poco in quanto è stato individuato a pochi isolati di distanza dalla prigione e arrestato insieme ad altre tre persone complici dell'evasione. I quattro erano diretti in un nascondiglio della regione centrale del Paraguay. Ma com'è possibile che l'uomo camuffato, sia uscito così facilmente? Il ministro della Giustizia ha infatti ordinato un'indagine su una ventina di guardie carcerarie per far luce sul caso.

