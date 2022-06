Volodymyr Zelensky scrive i crimini di guerra, "il libro dei carnefici": ecco cosa si scopre dal volume

09 giugno 2022 a

"Libro dei carnefici": questa la novità di cui ha parlato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un recente videomessaggio. Dovrebbe essere lanciato la prossima settimana. Di cosa si tratta? "Un sistema informativo che raccoglie dati confermati sui criminali di guerra", ha spiegato il leader. Che poi parlando di guerra e perdite ha aggiunto: "Più di 31mila militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio la Russia paga quasi 300 vite al giorno per una guerra del tutto inutile contro l’Ucraina. E comunque verrà il giorno in cui il numero delle perdite, anche per la Russia, supererà il limite consentito”.

Riferendosi ai problemi interni, invece, Zelensky ha preannunciato che questo “sarà sicuramente l’inverno più difficile di tutti gli anni dell’indipendenza”. Proprio per questo Kiev ha deciso di sospendere le esportazioni di gas e carbone. “In questo momento non venderemo il nostro gas e il carbone all’estero. Tutta la produzione nazionale sarà indirizzata ai bisogni interni dei nostri cittadini. Allo stesso tempo stiamo facendo tutto il possibile per aumentare le nostre capacità di esportazione di elettricità”, ha continuato il leader ucraino.

Sulla domanda di adesione all'Unione europea, infine, Zelensky ha riferito di avere avuto un incontro con i rappresentanti dell’Ue e con i singoli Stati membri e che il lavoro continua. L’obiettivo è quello di “giungere a una decisione storica significativa già a giugno”.

