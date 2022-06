Squalo tagliato a metà in spiaggia, l'ipotesi-choc: ecco chi lo ha ridotto così

08 giugno 2022 a

Uno squalo tagliato a metà: questa la sconcertante scoperta fatta da un uomo su una spiaggia in Canada. La foto è stata pubblicata su Reddit e ha lasciato tutti senza parole. Subito ci si è chiesti cosa mai abbia potuto provocare una morte di questo tipo. L'autore dello scatto ha spiegato di aver trovato quei resti a Oak Island. Secondo uno degli utenti che ha commentato il post, si sarebbe trattato di uno squalo atlantico per via della "forma del naso, delle macchie bianche e del dorso scuro".

In ogni caso, quasi tutti erano interessati più al modo in cui sarebbe stato ucciso che alla tipologia di squalo. Molti, però, hanno escluso potesse trattarsi di un incidente con l'elica di una barca. Secondo alcuni, invece, l'animale sarebbe stato semplicemente aggredito e mangiato da uno squalo più grosso o da un altro tipo di animale comunque più grande.

Le cause della morte dello squalo, insomma, hanno diviso gli utenti di Reddit. Qualcuno ha fatto notare che potrebbe trattarsi di un falso per via della mancanza di sangue sia sopra che attorno all'animale. Ma altri hanno sottolineato che quel mezzo squalo potrebbe essere stato lavato dall'acqua, vista la vicinanza all'Oceano Atlantico.

