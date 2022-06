Kim Jong-un è morto? Tam-tam, la riunione e gli yacht: come nasce il sospetto

08 giugno 2022 a

Che fine ha fatto Kim Jong-un? Il dittatore comunista e leader della Corea del Nord, infatti, pare essere sparito. Di nuovo. Infatti non si fa vedere in pubblico ormai da dieci giorni ma, soprattutto, martedì ha disertato per la prima volta una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, nel corso della quale "sono stati esaminati e approvati importanti documenti", ha fatto sapere la tv di regime.

Ci sono degli analisti che sostengono che l'assenza fosse dovuta al fatto che il vertice fosse una pura formalità, eppure il fatto che Kim Jong-un non si palesi da quasi due settimane desta più di un sospetto.

Si tratta della più lunga assenza del dittatore da quando ha annunciato il lockdown nazionale, lo scorso 12 maggio. Ovviamente, nessuno sa dove si trovi. In questo contesto piove l'indiscrezione di Nk News, secondo cui potrebbe essersi rinchiuso nel suo resort sulla costa orientale della Corea del Nord. Questa teoria nasce dal fatto che i suoi yacht, nelle ultime settimane, sono stati segnalati in perenne movimento.

Ma, ovviamente, tornano a farsi sentire le teorie secondo cui Kim potrebbe essere malato. O, peggio, morto: la sua improvvisa scomparsa, infatti, farebbe piombare il Paese nel caos più totale nel bel mezzo dell'ondata pandemica da Covid, con una faida per la successione le cui conseguenze potrebbero essere sanguinose e catastrofiche. Si pensi per esempio alle ultime e recentissime esercitazioni missilistiche, un chiaro messaggio minaccioso all'Occidente.

