Alina Kabaeva, "ho un messaggio per voi": dov'è riapparsa l'amante segreta di Putin

Alina Kabaeva è stata vista in pubblico per la prima volta dallo scorso aprile, quando registrò uno spettacolo televisivo patriottico con il coinvolgimento di alcuni bambini per commemorare i morti della seconda guerra mondiale. Ovviamente la sua riapparizione non è passata inosservata, dato che da tempo si sostiene che Alina sia l’amante di Vladimir Putin: non solo, i due avrebbero messo su una famiglia segreta, con tre figli in comune.

L’ex ginnasta ritmica, 39 anni, è molto popolare in Russia, per questo ha fatto scalpore il fatto che si sia presentata in pubblico a Sochi, in un campo di addestramento con 28 bambini. Nessuno ovviamente si è azzardato a farle domande sulla vita privata o sulle sanzioni: curiosamente la sua riapparizione è avvenuta subito dopo che su diversi canali Telegram russi è stata etichettata come la “principessa invisibile”. La Kabaeva si è rivolta ai giovanissimi presenti nel campo di Sochi: “Ho un messaggio per voi. Voglio esortare tutti a non arrendersi, a raggiungere i propri obiettivi, a non perdersi d’animo”.

Alina è stata sanzionata il mese scorso dalla Gran Bretagna, poi a seguire dal Canada e dall’Unione europea. “Si presume che abbia stretto un rapporto personale con Putin”, è la motivazione data dagli inglesi, mentre il ministro degli Esteri canadese, Melanie Joly, inizialmente l’ha definita “una persona molto vicina a Putin”, per poi aggiungere “non so come chiamarla, ma immagino sia la sua partner”. L’Ue invece l’ha etichettata come una “stretta collaboratrice” del presidente russo.

