Ucraina, la guerra in diretta: "Mariupol, i russi demoliscono edifici con i morti dentro"

Situazione in stallo nell'Est dell'Ucraina, con la guerra giunta al giorno numero 108. I russi "non fanno progressi" a Severodonetsk, spiegano fonti di intelligenze inglesi con riferimento alla città chiave per la conquista del Donbass. Gli umori però tra gli ucraini non sono dei migliori e come ammesso da più fonti governative senza il rifornimento massiccio di armi più moderne e potenti dall'Occidente, la capitolazione è solo questione di giorni.

Ore 7.46: "I russi non fanno progressi a Severodonetsk"

"Al 10 giugno, le forze russe intorno a Severodonetsk non hanno fatto progressi nel quadrante Sud della città. Sono in corso combattimenti strada per strada ed è probabile che entrambe le parti registrino un alto numero di morti e feriti": così l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. "La Russia sta ammassando armi con l'artiglieria e l'aviazione nel tentativo di sopraffare le forze ucraine", aggiungono gli 007 di sua Maestà.

Ore 7.23: 15enne ucraino fugge dalla guerra, operaio in nero a Napoli

Ha 15 anni, ucraino, sfuggito alla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia. Nessun banco di scuola per lui ma un lavoro come operaio in nero in un cantiere. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme a quelli della stazione di Casoria, hanno svolto dei controlli straordinari nell'ambito della campagna 'bonus edilizia 110' per contrastare manodopera in nero e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro. In un cantiere di Casoria, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina di edilizia civile, i militari hanno scoperto e identificato 4 lavoratori, 3 dei quali senza contratto, cioè in nero. Tra i lavoratori, un 15enne ucraino, fuggito dalla guerra assieme alla madre e ospitato sul territorio italiano dalla zia materna, residente in Italia per motivi di lavoro. Anche lui in nero, era impiegato come operaio. I carabinieri hanno poi scoperto che il minore non aveva assolto gli obblighi scolastici. Il datore di lavoro della ditta affidataria dei lavori è stato denunciato. L' attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa amministrativamente per l'impiego di personale in nero. Alla ditta sono state elevate sanzioni per un importo di 14mila e venti euro mentre sono state impartite prescrizioni penali per oltre 11mila euro.

Ore 3.02: Mariupol, "i russi hanno distrutto edifici con i cadaveri dentro"

A Mariupol le forze russe hanno distrutto 1.300 edifici residenziali, senza rimuovere centinaia di cadaveri rimasti sotto le macerie. Lo ha fatto sapere il sindaco Vadym Boychenko. "Il numero reale di cadaveri sotto le macerie della case distrutte - ha scritto sul canale Telegram del Comune - è spaventoso. Tra le 50 e le 100 persone sono rimaste uccise e 1.300 palazzi sono stati abbattuti". Arc 20220611T020201Z

Ore 1.59: Kuleba, "Il processo ai 3 stranieri è una farsa"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba condanna il "processo farsa" dei tre prigionieri di guerra stranieri accusati di essere mercenari e condannati a morte da un tribunale dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr). "In quanto combattenti - scrive Kuleba su Twitter -, sono protetti dal diritto umanitario internazionale e devono essere trattati di conseguenza. L'Ucraina - aggiunge - continuerà a collaborare con il Regno Unito per garantire il loro rilascio". Ieri il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha parlato con Kuleba "degli sforzi per assicurare il rilascio dei prigionieri di guerra detenuti dai filorussi, affermando che "la sentenza contro di loro è una grave violazione della Convenzione di Ginevra" e che "il Regno Unito continua a sostenere l'Ucraina contro la barbara invasione" del presidente russo Vladimir Putin. Secondo le autorità della Dpr, i cittadini britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e quello marocchino Brahim Saadoune sono combattenti stranieri catturati nella città ucraina di Mariupol dalle forze russe ad aprile. Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, la loro condanna a morte è stata presa "in base alle leggi della Dpr" e va rispettata. I media statali di Mosca affermano che i tre prigionieri hanno un mese per appellarsi contro le loro condanne prima di essere giustiziati.

Ore 1.52: Zelensky, "Feroci combattimenti nel Donbass"

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha definito "molto feroci" i combattimenti nel Donbass con l'esercito russo che accusa di voler distruggere tutte le citta' della regione orientale Ucraina. "I combattimenti molto feroci continuano nel Donbass. Ripeto questi nomi ogni giorno: Severodonetsk, Lysychansk, Bajmut, Sloviansk, molti, molti altri", ha detto Zelenzky nel suo consueto punto serale sulla giornata di guerra. Il leader ha parlato della "rovina di citta' un tempo felici" e dei "crateri lasciati dalle esplosioni: questo e' tutto cio' che la Russia puo' dare ai suoi vicini, all'Europa e al mondo". Ha aggiunto che le truppe ucraine stanno facendo tutto il possibile per fermare l'offensiva degli occupanti e ribadito la richiesta di armi pesanti e artiglieria moderna ai Paesi che supportano Kiev.

