Transcarpazia, "arruolamenti in piscina": cosa fanno i militari ucraini

11 giugno 2022 a

a

a

La Transcarpazia è la regione frontaliera che è oggetto di tensione tra Ucraina e Ungheria ben prima che scoppiasse la guerra a causa dell’invasione della Russia. Non è ormai più un segreto che Orban avrebbe voluto un “regalo” da Putin nel caso in cui fosse riuscito a prendere Kiev rapidamente, ovvero l’annessione della Transcarpazia, dove vive una minoranza ungherese di circa 150mila persone.

"Sui crimini di guerra russi ho esagerato". Gioco sporchissimo al Parlamento italiano: chi è questa donna, Kiev ci ha mentito?

Adesso però quella regione è tornata d’attualità per un video diffuso da Tpyxa, che mostra militari ucraini che girano per i centri ricreativi e scrivono le convocazioni per l’arruolamento militare direttamente in… piscina. Un segno che le cose sul campo di battaglia non stanno affatto andando bene per l’Ucraina in questa fase, con i russi che stanno mettendo a ferro e fuoco il Donbass per allargare il territorio sotto il loro controllo. Nelle ultime ore sono stati registrati violenti combattimenti strada per strada nella città di Severodonetsk, con entrambi gli eserciti che stanno riportando perdite umane molto pesanti.

Le truppe di Mosca stanno attaccando incessantemente con artiglieria e mezzi aerei, nel tentativo di spazzare via la resistenza ucraina. Intanto il governatore Serhiy Gaidai ha precisato che per il momento l’Ucraina mantiene il controllo della fabbrica Azot a Severodonetsk: “Le nostre forze mantengono il controllo della zona industriale e stanno distruggendo l’esercito russo”. Inoltre ha rivelato che circa 800 persone, compresi bambini, si nascondono all’interno dello stabilimento della città, che per l’80% è sotto il controllo di Mosca.

"Salvato perché serviva a Bill Gates". Il pesantissimo sospetto sull'oligarca russo Potanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.