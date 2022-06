Regina Elisabetta, "mamma ridammelo". Andrea e gli scandali, pressing senza precedenti

13 giugno 2022 a

Andrea, il duca di York, sta pressando la Regina Elisabetta, reduce dai festeggiamenti del Giubileo per i 70 anni di regno. Il motivo? Starebbe reclamando il suo ruolo di colonnello dei granatieri. Il principe era stato sollevato dal suo incarico dopo il contenzioso legale tra il terzogenito della regina Elisabetta II e Virginia Giuffre, la quale ha intentato una causa contro il duca per abusi sessuali e traffico di minorenni che ha coinvolto il milionario Jeffrey Epstein. Proprio l’amicizia con il magnate americano aveva travolto il principe, accusato di essere andato a letto con delle minorenni, tra cui la Giuffre, costretto così a versare una donazione sostanziale alla donna per evitare a sua volta un processo per abusi sessuali.

Il reale, negando da sempre ogni accusa, ora vuole essere reintegrato come colonnello dei granatieri ma non solo, vorrebbe anche essere in grado di partecipare agli impegni reali insieme ad altri membri della famiglia. Un’altra richiesta rivolta a sua maestà, sarebbe quella di far ottenere alle sue due figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia, di ricevere lo status reale di lavoro. Quando è stato licenziato da tutti i doveri ufficiali, il principe ha fatto un passo indietro dalla vita pubblica. L'unica apparizione degna di nota è quella al funerale del Principe Filippo lo scorso marzo. In questa occasione il duca di York aveva avuto l'onore di accompagnare la Regina sotto braccio all'interno della chiesa, per volontà della stessa.

