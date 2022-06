Vladimir Putin, tremori incontrollati: mentre premia Nikita Mikhalkov...

14 giugno 2022 a

L’ennesimo filmato sulle condizioni di salute di Vladimir Putin è diventato virale in rete, con la stampa internazionale che lo ha rilanciato per avvalorare i sospetti di una grave malattia che starebbe mettendo in seria difficoltà il presidente russo nelle sue uscite pubbliche. Sebbene il Cremlino abbia più volte smentito le voci, assicurando che lo stato di salute fisica e mentale del suo leader sia “normale”, dalla cerimonia di domenica 12 giugno sono emersi dei video che fanno credere tutt’altro.

Putin è in fatti apparso tremante mentre ascoltava il discorso di Nikita Mikhalkov, regista russo premiato per il suo lavoro. Il filmato diffuso in rete mostra il presidente russo in piedi, con le braccia dritte lungo i fianchi e alle prese con una lotta per rimanere fermo: nonostante ciò, oscilla leggermente avanti e indietro, scuote anche le gambe e viene tradito dal volto, dove compare lo sforzo fisico. Ovviamente questo video ha alimentato ancora le voci sulla malattia di Putin, che soffrirebbe di cancro o di morbo di Parkinson.

Soltanto un mese fa una presunta fonte dell’intelligence russa aveva insistito sul fatto che i medici siano convinti che a Putin siano rimasti al massimo tre anni di vita. “Ha una forma grave di cancro in rapida progressione - le parole di un ufficiale dell’Fsb - non ha più di due o tre anni di vita davanti a sé. Ci viene detto che soffre di mal di testa e ch quando appare in tv ha bisogno di pezzi di carta con tutto scritto a caratteri cubitali, altrimenti non riesce a leggere”.

