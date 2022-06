Centrodestra, "la mafia vive": i tedeschi sputano sull'Italia, la vergognosa prima pagina

14 giugno 2022 a

Il caos seggi a Palermo, dove nelle prime ore di domenica 12 giugno non è stato possibile votare né per le amministrative né per i referendum sulla Giustizia, non è passato inosservato all'Estero. La Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani di Germania, ha dedicato un lungo articolo a Roberto Lagalla, il candidato sostenuto dal centrodestra, sottolineando il fatto che abbia ricevuto il sostegno di due condannati per reati legati alla mafia: l'ex governatore Salvatore Cuffaro e l'ex senatore forzista Marcello Dell'Utri.

L'articolo denigratorio, intitolato "La mafia vive" e firmato da Oliver Meiler, racconta la domenica elettorale della città siciliana, puntando il dito contro i seggi insediati in ritardo, l'affluenza ai minimi storici e la partita di calcio che ha riportato il Palermo in serie B. Ma non solo. Il pezzo, come riporta Repubblica, va anche indietro nel tempo facendo riferimento al precedente sindaco Leoluca Orlando che "per 37 anni ha combattuto Cosa Nostra" regalando alla città "la legalità". Un elogio in piena regola.

L'articolo del quotidiano tedesco appare particolarmente velenoso soprattutto nei confronti del centrodestra, il cui candidato è stato eletto domenica scorsa al primo turno. Intanto Orlando, che ha un antichissimo legame con la Germania e che negli ultimi giorni è stato intervistato anche dal Frankfurter Allgemeine e dalla tv tedesca Ard, avrebbe già telefonato al nuovo primo cittadino Lagalla: "Gli ho detto che la città ha un patrimonio che non si può disperdere in termini di diritti e di lotta alla mafia".

