Kharkiv, i russi catturano due volontari americani: rischio escalation senza precedenti

Due volontari americani sono stati catturati dai russi al termine di una feroce battaglia a Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale. Adesso il rischio di una escalation con gli Stati Uniti si fa sempre più concreto. I prigionieri sono due veterani dell'esercito americano e provengono dall'Alabama. Si tratta di Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni. A riportarlo è il Telegraph citato dal Messaggero.

I due erano partiti con l'obiettivo di aiutare le forze di Kiev contro gli invasori russi. Sono riusciti a dare un contributo significativo alla battaglia fino al momento della cattura, che risalirebbe alla scorsa settimana. Si tratta, probabilmente, dei primi militari statunitensi a finire nelle mani dei russi. Anche per questo non si sa quale sarà la reazione americana. Di certo, però, non si tratta dei primi volontari militari occidentali catturati dalle forze russe. Qualche giorno fa ha fatto scalpore il caso di Aiden Aslin e Shaun Pinner, due soldati britannici accusati di essere dei "mercenari" e condannati alla pena di morte dai separatisti filorussi di Donetsk.

Drueke è di Tuscaloosa in Alabama e in passato ha prestato servizio con l'esercito americano in Iraq. "L'ambasciata degli Stati Uniti mi ha assicurato che stanno facendo tutto il possibile per trovarlo e che lo stanno cercando vivo, non morto", ha detto la madre al Telegraph. Il timore è che adesso il conflitto possa diventare più ampio. Soprattutto se la Russia decide di usare la cattura di questi due soldati come prova che gli Stati Uniti siano direttamente coinvolti nella guerra. Una delle ipotesi sul tavolo è che Putin farà richieste pesanti in cambio del loro rilascio.

