"Charlene di Monaco è crollata": il retroscena che spiega cosa è successo alla Principessa

Charlene di Monaco è sparita, di nuovo, dalle scene. È dall'inizio di giugno che la moglie del Principe Alberto non compare in pubblico. Questa volta, però, i problemi di salute non centrerebbero, secondo le indiscrezioni si è pensato che l'ex nuotatrice si sia allontana per problemi familiari. Screzi a Corte?

Dopo aver contratto il Covid, comunicazione rilasciata dalla Rocca, non si è più saputo niente su di lei. Che fine ha fatto? Non è la prima volta che Charlene sparisce, già l'anno scorso si era allontana dalle scene per il suo stato di salute precario a causa di un'infezione che l'aveva colpita alla gola, naso e orecchie, mettendola in pericolo di vita. Dopo questo brutto periodo era da poco però ritornata alla ribalta affianco al marito e ai figli. Poi di nuovo il vuoto.

Alberto è quindi costretto ad andar agli eventi mondani accompagnato solamente dai figli. A parlare di un improvviso crollo emotivo è stata Actu France, giornale francese che ha affermato che alcune dinamiche familiari la starebbero mettendo in crisi. Uno dei problemi potrebbe essere Nicole Coste, l'ex amante di Alberto da cui ha avuto un figlio, il quasi 18enne Alexandre. Mentre Charlene era assente, la Coste avrebbe infatti mosso mari e monti per far accettare il figlio a Corte. Alberto però non ammette questi pettegolezzi ed eccolo quindi sempre pronto a difendere, nelle sue varie interviste, il suo saldo rapporto con la moglie. Ciò non spiega, però, perchè Charlene sia sparita.

