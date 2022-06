Vladimir Putin malato? "Ecco da cosa è affetto". Una verità sconvolgente: "sindrome di Verdone"

16 giugno 2022 a

E' da settimane ormai che si parla di una possibile malattia di Vladimir Putin: c'è chi parla di cancro, chi di malattie neurodegenerative. Voci che si sono fatte sempre più insistenti anche per via del fatto che lo zar sarebbe sempre accompagnato da un team di medici. La scorsa settimana, per esempio, è stato detto che il leader russo aveva ricevuto "assistenza medica urgente" per una malattia sconosciuta. A colpirlo sarebbero stati "forte malessere, debolezza e vertigini", stando al canale Telegram dell'SVR generale, che ha citato un insider del Cremlino.

A Putin sarebbe stato consigliato anche di evitare "lunghe" apparizioni in pubblico. I primi sintomi di questa presunta malattia grave, di cui ancora non si sa nulla di ufficiale, si sarebbero manifestati - come riporta il Messaggero - dopo che lo zar si era alzato dalla scrivania in seguito a una riunione virtuale durata ben 90 minuti. Non aiutano nemmeno i recenti filmati in cui il presidente russo appare. In uno di questi, infatti, Putin sembrava avere difficoltà a stare in piedi mentre il regista russo Nikita Mikhalkov ritirava un premio per il suo lavoro. Nel video in questione, Putin sta in piedi con le braccia dritte lungo i fianchi, ma sembra faccia fatica a stare fermo per via di un movimento ondulatorio quasi incontrollabile.

Di recente il professor Michael Clarke, studioso di guerra del King's College di Londra, in un'intervista con Sky news, ha fatto riferimento anche al botox, cui lo zar ricorrerebbe "in modo massiccio". Le iniezioni di botox servirebbero a rilassare i muscoli del viso e a rendere meno evidenti le rughe. Voci di corridoio a parte, però, la domanda resta: Putin è davvero malato? Oppure è solo ipocondriaco, una sorta di "sindrome di Carlo Verdone" per citare un mito che della paura ossessiva delle malattie ha fatto un marchio di fabbrica?

