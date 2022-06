Joe Biden, la congiura dei 50 democratici: la bomba sul New York Times, "come lo fanno fuori"

16 giugno 2022 a

Joe Biden troppo vecchio per ricandidarsi negli Usa? I dubbi non vengono solo ai repubblicani. Adesso anche i Dem iniziano a preoccuparsi dell'età del presidente, che spesso incappa in gaffe clamorose. Uno dei primi a esprimere le sue perplessità sul capo della Casa Bianca è stato lo scorso dicembre l'analista conservatore Bret Stephens, che in un editoriale sul New York Times ha esplicitamente chiesto a Biden di non ricandidarsi anche a causa della sua età. Adesso a prendere posizione sono pure alcuni esponenti democratici che, pur ringraziando il presidente per aver sconfitto Trump alle scorse elezioni, invocano un ricambio generazionale.

Una cinquantina di esponenti locali e nazionali del partito democratico, come riporta il Corriere della Sera, ha dato voce ai propri dubbi sempre sul New York Times. A farsi avanti anche un personaggio noto come David Axelrod, stratega delle vittorie elettorali di Barack Obama. Pur riconoscendo i successi del presidente su diversi fronti, dalla lotta al Covid alla questione ucraina, inizia a chiedersi se un uomo così anziano (Biden avrebbe 82 anni all'inizio del secondo mandato) sia in grado di sostenere e portare avanti in maniera impeccabile il lavoro massacrante di presidente. Secondo Axelrod, il capo della Casa Bianca sarebbe anche impacciato con i media.

I collaboratori del presidente, però, difendono una sua eventuale ricandidatura non solo per il lavoro svolto finora ma anche perché in alternativa non ci sarebbe nessun giovane di spicco nel partito. E in effetti - come sottolinea il Corsera - "un problema geriatrico ce l’ha tutto il partito democratico, dalla speaker della Camera Nancy Pelosi (82 anni), alla senatrice Dianne Feinstein che a 89 anni (e con un sospetto di demenza senile) ha già presentato i documenti per ricandidarsi nel 2024 quando scadrà il suo mandato, ad Anthony Fauci, condottiero della lotta al coronavirus (81 anni)".

