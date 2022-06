Bimba scordata sullo scuolabus, morte atroce a 4 anni: cosa proprio non torna

16 giugno 2022 a

Non ce l'ha fatta la bimba ungherese di 4 anni dimenticata sullo scuolabus per sette ore a Tomajmonostora, cittadina vicina a Budapest. Flora, martedì 7 giugno, sarebbe dovuta andare all'asilo invece dal pulmino della scuola non è mai scesa. L’autista si è dimenticato di lei e l'ha lasciata dentro il veicolo - dove la temperatura è arrivata a quasi 50 gradi - dalle 8,30 alle 15. Quando finalmente nel pomeriggio è stata trovata, la piccola era svenuta ma ancora viva, secondo quanto riporta Leggo che cita il Mirror.

La bambina è stata quindi trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale dove è stata ricoverata per tre giorni in terapia intensiva. Nonostante le cure dei medici che hanno cercato di salvarle la vita, Flora è morta.

L'autista dello scuolabus, un uomo di 56 anni, è sotto choc e sta ricevendo un sostegno psicologico. La famiglia della bimba che fino all'ultimo ha sperato in un miracolo, si è chiusa nel dolore: "Abbiamo appena portato mio figlio e mia nuora a casa. Sono completamente sconvolti, riusciamo a malapena a parlare con loro", ha detto il nonno di Flora. La scuola, secondo quanto riporta la stampa locale, non vuole rispondere ad una semplice domanda sulla sicurezza dei piccoli passeggeri dello scuolabus: perché non c'era nessuno, oltre all'autista, a supervisionare i bambini?



