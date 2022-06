Ucraina, americani catturati dai russi? Spunta la foto con le mani legate

17 giugno 2022 a

Una foto che toglie ogni dubbio, quella che ritrae i due americani catturati dai russi in Ucraina. Trasmesso dalla Cnn, lo scatto mostrerebbe i due con le mani legate dietro la schiena nel retro di un camion militare di Mosca. Nel tentativo di fare chiarezza su quanto sarebbe accaduto, il dipartimento di Stato americano sta lavorando per trovare conferme sulla veridicità della foto diffusa ieri su Telegram da un blogger russo, Timofey Vasilyev. L'uomo ha voluto mostrare la prova dell'avvenuta cattura da parte delle forze russe a nord di Kharkiv la scorsa settimana.

A dichiararlo alla Cnn è stata la madre di uno dei due, Bunny Druecke. I prigionieri sarebbero Alexander John-Robert Drueke, 39 anni, di Tuscaloosa, Alabama, e Andy Tai Ngoc Huynh, 27 anni, di Hartselle, Alabama. "Hanno detto che c'è una fotografia che sta circolando sui media russi. E stanno lavorando a fondo per verificarlo", ha subito commentato Drueke per poi aggiungere che "siamo molto fiduciosi".

Nel frattempo c'è un terzo americano sparito da giorni. Di Grady Kurpasi, veterano dei marine, non si hanno più notizie dallo scorso 23/24 aprile dopo che aveva deciso di unirsi agli ucraini. Ci sono notizie di un altro americano disperso. Non posso discutere i dettagli di questo caso", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price durante una conferenza stampa. Al momento sono stati contattati i parenti dei tre cittadini scomparsi mentre l'amministrazione Biden non ha ancora parlato con il governo russo della loro scomparsa, perché non dispone di prove che indichino che i cittadini siano sotto la loro custodia. A cambiare la situazione però ci sarebbe l'ultima foto diffusa.

