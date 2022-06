Odessa, tuffo nel mare minato: salta in aria davanti alla moglie e al figlio | Immagini choc

18 giugno 2022 a

Si è voluto tuffare in mare al largo di una spiaggia di Odessa nonostante i divieti ed è andato incontro a una fine tragica. Un uomo che con la famiglia era andato a trascorrere una giornata al mare è saltato in aria subito dopo essersi buttato in acqua, per l’esplosione di una mina. Il suo corpo si è disintegrato davanti alla moglie e al figlio che guardavano increduli. I suoi resti sono stati trovati disseminati sulla spiaggia e in mare, riporta il Daily Mail.

Insieme all’uomo stava nuotando anche un amico, che però è rimasto illeso. La polizia della regione di Odessa ha dichiarato: "La polizia esorta i residenti e gli ospiti della regione di Odessa a seguire rigorosamente le regole della legge marziale: non recarsi nella zona di protezione costiera del Mar Nero, non nuotare nel mare minato". Ma sembra che a Odessa la gente continui ad affollare le spiagge e a fare il bagno....

