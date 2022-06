Vladimir Soloviev, "colpire una Germania indifesa. Quei nazisti...": choc sulla tv russa

19 giugno 2022 a

Non è certo la prima volta che Vladimir Soloviev, il fedelissimo conduttore di Vladimir Putin, provoca l'Occidente parlando di guerra mondiale e difendendo totalmente la cosiddetta operazione speciale militare in Ucraina. Qualche sera fa, sul canale Roussya-1, si è nuovamente tirata fuori l'ipotesi di una terza guerra mondiale come nulla fosse. Addirittura, ad un certo punto, uno degli ospiti di Soloviev, l'esperto militare Alexander Sosnovsky, ha dichiarato che la Russia dovrebbe attaccare la Germania che viene considerata ancora "nazista".

"Quello della Nato", ha detto Sosnovsky, "è un vecchio piano che stanno realizzando: tutti gli eserciti che fanno parte della Nato aprono le loro scorte e inviano tutto ciò che hanno in prima linea, quindi si stanno indebolendo. Tra di loro, la Bundeswehr" (l'esercito federale tedesco, ndr). A quel punto ha preso la parola il conduttore: "Quindi avrebbe senso per noi aprire un altro fronte e colpire una Germania indifesa per essere sicuri che questi nazisti non si facciano più illusioni. Ho visto la tv tedesca qualche sera fa, mi sono infuriato: sono decisamente i discendenti di Goebbels".

