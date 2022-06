Ucraina, le notizie in diretta. Lugansk, il governatore: "Prepararsi al peggio"

19 giugno 2022 a

a

a

Siamo al 116esimo giorno di guerra in Ucraina. La Nato avverte: il conflitto può durare anni. A San Pietroburgo, terminato il Forum di Vladimir Putin. Continua ad infuriare la battaglia in Donbass. Volodymyr Zelensky, dopo Mykolaiv, si è recato in visita ad Odessa. In Italia, il M5s si sta dilaniando sulle forniture di armi. Per Mosca, queste le parole della Zakharova, "la vecchia Ucraina non esiste più".

Ore 09.07 Lugansk, il governatore: ci prepariamo al peggio

Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, la regione dell’Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la situazione attuale è "difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme poiché i russi stanno bombardando le nostre truppe 24 ore al giorno. C’è un’espressione: prepararsi al peggio e il meglio verrà da sé: dobbiamo prepararci", ha affermato. Da Lysychansk, l’artiglieria ucraina spara contro Severodonetsk, dove si alza il fumo dalla fabbrica di Azot e le truppe russe sparano proiettili e razzi.

Ore 08.34 Johnson: prepararsi a lunga guerra, tempo fattore vitale

"Temo che sia necessario preparasi a una lunga guerra, poiché Putin ricorre a una campagna di logoramento, cercando di schiacciare l’Ucraina con brutalità". Così il premier britannico, Boris Johnson, in un intervento sul Sunday Times. "Il tempo è un fattore vitale. Tutto dipenderà dal fatto che l’Ucraina riesca a rafforzare la sua capacità di difendere il territorio più velocemente di quanto la Russia possa rinnovare la sua capacità di attacco", ha concluso BoJo.

Ore 06.12 Stoltenberg: guerra potrebbe durare per anni

"La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni": così il segretario generale della Nato in un’intervista pubblicata domenica dal quotidiano tedesco Bild, esortando i Paesi occidentali a registrare nel tempo il loro sostegno a Kiev. "Dobbiamo essere preparati affinché questo duri per anni", ha aggiunto. "Non dobbiamo indebolire il sostegno all’Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare ma anche a causa dell’aumento di energia e cibo prezzi", ha concluso Stoltenberg.

Ore 04.33 La dottoressa liberata dai russi ringrazia Zelensky

Yuliia Paievska, nota in Ucraina con il soprannome Taira, è la dottoressa che aveva filmato con una bodycam gli sforzi per salvare i feriti a Mariupol e riuscì di nascosto a far uscire le immagini dalla città sotto assedio. Un video pazzesco, drammatico e impressionante. Fu catturata dai russi il 16 marzo. All'indomani della liberazione, ha pubblicato un breve video su Telegram per ringraziare Volodymyr Zelensky del suo impegno per ottenere il rilascio. "So che tutto si risolverà e saremo tutti a casa come me ora", ha affermato rivolgendosi agli ucraini ancora in mano ai russi.

Ore 02.03 Zelensky, dopo Mykolaiv c'è Odessa

Volodymyr Zelensky ha visitato ieri per la prima volta Mykolaiv, città nel sud del Paese che è considerata strategica per l’avanzata russa verso Odessa, e che è in questi giorni bersaglio di numerosi attacchi. Lo ha comunicato il suo staff, diffondendo per ora pochi dettagli della visita — una delle rare occasioni dall’inizio della guerra in cui il presidente ha lasciato Kiev. Successivamente, Zelensky si è mosso verso Odessa stessa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.