Uomo contro canguro, rissa a suon di pugni: video-choc, come va a finire

Rissa pazzesca tra un uomo e un canguro. Come mostra questo video pubblicato sul sito del Daily Mail ripreso da Dagospia, un signore è stato inseguito da un canguro e ha dovuto lottare in un estenuante corpo a corpo con il marsupiale per restare vivo. È successo in Australia, dove ogni anno si verificano migliaia di attacchi all’uomo da parte dei canguri. Questi animali, infatti, non sono di per sè aggressivi, ma possono attaccare se si sentono minacciati. Come evidentemente è successo in questo caso.

Il video della lotta tra un uomo e un canguro in Australia

Il filmato che riprende la scena, è stato pubblicato sulla pagina Instagram della comunità di Ballina, di New South Wales, e mostra i momenti terribili in cui la vittima viene attaccata improvvisamente dal marsupiale e si difende con tutte le sue forze facendo a pugni. Ad un certo punto il canguro calpesta il malcapitato, che però riesce ad alzarsi di nuovo in piedi. L'uomo afferra quindi un bastone e lo brandisce contro l’animale, tutto per riuscire a salvare la pelle. Alla fine la vittima è riuscita a sottomettere il marsupiale inferocito. Ma è stata davvero una lotta durissima, inaspettata, una lotta che ha fatto il giro del web.

