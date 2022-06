Viviane, ammazzata a 20 anni dalla lavatrice: come muore ritirando il bucato

18 giugno 2022 a

Incidente domestico letale per una giovane donna che è rimasta fulminata dopo aver messo una mano nella lavatrice per ritirare il bucato. È morta così una brasiliana, Viviane Rodrigues, che voleva prendere i panni puliti convinta che il ciclo di lavaggio fosse terminato. La ragazza di 20 anni, riporta Leggo, è stata trovata morta nel suo appartamento a Juazeiro, nel nord-est del Brasile. Quando il marito è tornata casa l'ha vista distesa sul pavimento. L'uomo l'ha portata di corsa in ospedale. Ma non c'è stato nulla da fare. Arrivata al pronto soccorso la donna, che è mamma di un bimbo di nove mesi, era già deceduta.

L'autopsia ha poi confermato che a uccidere la giovane donna è stata una scossa elettrica.

Un tragico precedente era stato registrato in Nuova Zelanda, a Christchurch, un anno fa. Un bambino era stato trovato incosciente nell'apparecchio acceso dalla mamma che non si era accorta della presenza del figlio al momento dell'avvio della lavatrice.

Secondo la Consumer Product Safety Commission, dal 2014 si sono verificati almeno tre decessi correlati a bambini con meno di cinque anni e 3.000 visite al pronto soccorso relative a incidenti con le lavatrici. Gli esperti raccomandano di spegnere sempre l'elettrodomestico prima di ritirare il bucato.

