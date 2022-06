Francia, botto Le Pen, Macron perde la maggioranza: terremoto nel bel mezzo della guerra

19 giugno 2022 a

Emmanuel Macron, a due mesi dalla rielezione all'Eliseo ottiene con la sua formazione Ensemble il maggior numero di seggi all'Assemblea nazionale francese, ma perde la maggioranza assoluta. È quanto emerge dalle prime proiezioni pubblicate in Francia alla chiusura dei seggi del secondo turno delle elezioni legislative. Secondo la proiezione di Elabe per Bfmtv e L'express, il campo presidenziale otterrebbe solo una forchetta compresa fra 205 e 235 seggi, un risultato ben lontano dalla soglia della maggioranza assoluta, che era di 289 deputati visto che l'Assemblea nazionale è composta da 577 seggi.

Boom di seggi invece all'Assemblea nazionale francese per il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen. È quanto emerge dalle prime proiezioni pubblicate in Francia alla chiusura dei seggi del secondo turno delle elezioni legislative. Secondo la proiezione di Elabe per Bfmtv e L'express, la formazione di estrema destra otterrebbe una forchetta compresa fra 75 e 95 seggi. Si tratta di un risultato storico, visto che finora il Rassemblement National non aveva i 15 deputati necessari a formare un proprio gruppo in Parlamento (con 6 deputati).

Diversi alleati vicini a Macron risultano sconfitti. La ministra della Salute, Brigitte Bourguignon, è stata sconfitta nel Pas-de-Calais da Christine Engrand, candidata del Rassemblement national, e dovrà dunque lasciare il governo. Battuto anche il presidente del gruppo LREM di Macron, Christophe Castaner, che nelle Alpes-de-Haute-Provence dovrà cedere il posto al rivale di Nupes Léo Walter. E battuto anche il presidente dell'Assemblea nazionale, Richard Ferrand, sconfitto dall'avversaria di Nupes Mélanie Thomin nel Finistère. Ha annunciato invece la sua vittoria contro la Nupes il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin.

