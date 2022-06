Nato "sotto attacco", jet militari: colpo pazzesco dei russi, le pericolose conseguenze

20 giugno 2022 a

La Nato adesso è sotto attacco. Il procuratore generale tedesco ha dato indicazioni per la cattura di un hacker di anzionalità russa. A quanto pare un hacker che risponde al Cremlino avrebbe spiato un think thank della Nato in Germania, per l'esattezza nel Nord Reno-Westfalia, per conto dei servizi di Mosca. E la mossa astuta dell'hacker avrebbe colpito il Joint Air Power Competence Center. Una struttura fondamentale per la Nato. Infatti si occupa di reperire soluzioni efficaci per i combattimenti aerei per tutti i Paesei membri del patto atlantico. Gli inquirenti avrebbero attribuito l'attacco hacker alla Nato all'unità hacker russa APT28, nota anche come "Fancy Bear".

Pare che questa squadra di hacker sia l'unità 26165 del servizio di intelligence militare russo GRU, fortemente specializzato in attacchi informatici, secondo quanto riportato dal Der Spiegel. Il colpevole sarebbe il 32enne Nikolaj Kozachek. A quanto pare Kozachek sarebbe entrato nel sistema informatico del think tank della NATO a Kalkar nel 2017. Loperazione sarebbe avvenuta con l'installazione di un malware che ha una cosiddetta funzione "keylogger".

I computer su cui era attivo erano almeno due: e si sarebbe impossessato di informazioni interne dalla Nato. Ma in questo momento non è possibile capire quali informazioni sarebbero passate al "nemico" e con quali tempistiche e frequenza. Gli inquirenti tedeschi sono stati in grado di rintracciare l'hacker. Usava i nomi in codice"blabla1234565" e "kazak". Altri attacchi, sempre alle strutture Nato, sarebbero stati portati avanti tramite il malware chiamato "X-Agent".

