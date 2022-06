India, effusioni con la moglie nel fiume sacro: linciato dalla folla

24 giugno 2022 a

a

a

È diventato virale sui social il video di un uomo che è stato picchiato perché baciava la moglie nel fiume Saryu ad Ayodhya, India. I due si stavano godendo un momento di relax senza disturbare nessuno, ma i baci innocenti che i due si stavano scambiando non sono piaciuti alla folla intorno a loro. Il fiume nel quale si stavano rilassando è estremamente sacro per gli indù, motivo per cui la giovane coppia è stata giudicata volgare.

Funivia si blocca nel vuoto, la mossa disperata dei turisti: come ne escono | Video



"Questa volgarità (baciare la moglie) non sarà tollerata ad Ayodhya" si sente urlare tra la folla. "Non hai una famiglia? Portatelo via da qui! Dovresti vergognarti" si sente gridare ancora nel video diventato virale sui social. Gli uomini intorno alla coppia hanno trascinato per il braccio il marito via dalla moglie, iniziandolo poi a insultare, spingerlo e schiaffeggiarlo sulla faccia.

Ecco il video diventato virale sui social:

Video su questo argomento India, l'esercito per salvare gli alluvionati: milioni di case sott'acqua



Le PDA, ovvero le manifestazioni pubbliche di affetto possono essere considerate illegale in India. Infatti il codice penale indiano stabilisce che non si possono compiere atti osceni in luogo pubblico che siano di fastidio agli altri. Proprio per questo motivo molte coppie indiane sono state arrestate. Al momento il sovrintendente capo della polizia di Ayodhya, Shailesh Pandey, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto alcuna denuncia in relazione all'episodio. La polizia sta però ora indagando per identificare la coppia per avviare le opportune azioni legali contro i loro aggressori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.