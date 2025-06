Disastro aereo in India, resta bloccata nel traffico e perde il volo: "Tremo ancora"

Resta bloccata nel traffico e perde il volo della disgrazia: una storia assurda quella di Bhoomi Chauhan, residente a Londra con il marito, che per soli dieci minuti non è salita a bordo del velivolo dell'Air India che ieri, un minuto dopo il decollo, si è schiantato in una zona residenziale nella città di Ahmedabad. Uno dei disastri aerei più gravi degli ultimi anni. "Tremo ancora. La mia mente è completamente vuota. Non riesco a credere di essere viva", ha raccontato la donna.

Bhoomi, come riportato da Republic TV, era arrivata all’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel con qualche minuto di ritardo. Il volo era previsto per le 13:30, ma al suo arrivo le porte d’imbarco si erano già chiuse. Perso l’aereo, quindi, la donna è uscita dallo scalo mezz’ora prima del decollo. Il Boeing 787 Dreamliner di Air India ha lasciato la pista alle 13:38 per poi schiantarsi pochi secondi dopo in una zona residenziale, prendendo fuoco e provocando centinaia di vittime: delle 242 persone a bordo solo un uomo è sopravvissuto. "Non so come spiegarmelo. Solo per quei dieci minuti non sono salita. Ganpati Bappa mi ha salvata", ha detto incredula Bhoomi riferendosi alla divinità indiana Ganesha che protegge dalle disgrazie.