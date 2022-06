La capra "eroe di guerra" in Ucraina: come e quanti soldati russi ha eliminato

24 giugno 2022 a

Incredibile ma vero: in Ucraina una capra è stata in grado di ferire 40 soldati russi. L'animale ha infatti innescato una trappola a granata piazzata proprio dall'esercito di Mosca. Il clamoroso episodio ha avuto luogo nel villaggio di Kinski Rozdory, nell'Oblast di Zaporizhzhia. Qui, mentre le truppe russe posizionavano gli ordigni esplosivi intorno a un ospedale, una capra di una fattoria vicina si è diretta verso di loro e muovendosi ha fatto esplodere le trappole. Dall'imprevisto, secondo la Direzione principale dei servizi segreti ucraini, 40 invasori russi sono stati feriti.

Più in particolare l'animale spostandosi ha fatto esplodere diverse granate nella zona, causando una vera e propria reazione a catena. Sconosciute le condizioni della capra. Al momento infatti non si sa se l'animale è riuscito o meno a sopravvivere, come riportato dalla Pravda. Intanto il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato la "liberazione" degli insediamenti di Hirske e Zolote, nell'Ucraina orientale, da parte delle milizie della repubblica popolare di Luhansk.

"L'insediamento di Zolote è stato liberato dalla presenza degli invasori nazisti", ha scritto il leader filo-Putin poco prima di annunciare la conquista anche di Hirske. "I combattimenti nella Lpr procedono alla velocita' della luce e in modo imprevedibile, la situazione cambia letteralmente nel giro di poche ore".

