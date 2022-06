Cosa fa questa mamma alla figlia in cambio di cocaina: video choc

25 giugno 2022 a

La dipendenza da cocaina può portare a fare cosa inimmaginabili. Lo sa bene una 39enne di Grantham che, secondo quanto riporta il Sun, avrebbe mangiato il criceto della figlia in cambio di una dose. La scena sarebbe stata ripresa in un video postato poi su Facebook che mostra la donna che ingoia il povero animaletto della figlia, presumibilmente dopo averlo ucciso. La polizia del Lincolnshire ha confermato che la donna è stata arrestata giovedì nell'ambito di un'indagine della Rspca, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un ente che promuove il benessere degli animali.

Per la Rspca, "il video è estremamente sconvolgente e vorremmo rassicurare il pubblico sul fatto che stiamo indagando e lavorando a stretto contatto con la polizia. Non contattateci a meno che non si abbiano informazioni di prima mano sull'incidente che potrebbero aiutare un'indagine". L'ente sollecita anche a evitare di condividere e commentare l'orribile filmato sui social, ma di segnalarlo subito.

