Cina, la scimmia attacca una bimba di 3 anni in strada: brutalizzata

22 aprile 2022 a

a

a

Una brutta esperienza che ora è solo un ricordo. Una bambina di 3 anni, abitante in un villaggio vicino Chongqing, nel sud-ovest della Cina, è stata attaccata da una violente scimmia. Un grande spavento per la bambina che non sapeva come difendersi. Fortunatamente un passante che si trovava nelle vicinanze è corso in un suo aiuto. Nel video della sorveglianza si vede la bimba giocare con il monopattino indisturbata quando all’improvviso le arriva da dietro l’animale per attaccarla.

Mike Tyson prende a pugni un passeggero e poi fugge: delirio in aereo, un video da brividi | Guarda



Secondo quanto riporta il Daily Mail, la bambina è caduta impaurita mentre la scimmia l'ha aggrappata per la testa e con violenza lha trascinata nel vicolo dal quale era sbucata. Grazie ad un passante la vittima viene tolta dalle grinfie dell’animale che a sua volta scappa senza farsi più vedere. Quello che rimane di questa fatto è solo una cicatrice sulla testa e un grande spavento.

"Caduta". Bortone nel panico per la contessa De Blanck: cos'è successo prima di entrare in studio





La scimmia attacca la bimba in strada: guarda qui il video



Il Global Times afferma che non è la prima volta che succedono episodi del genere. Ma questo è stata la prima aggressione a una bambina. Nel mentre dell’accaduto, la madre era intenta a cucinare all’interno della casa, e non ha potuto quindi assistere alla scena per aiutarla. La figlia è stata poi accompagnata in ospedale per accertamenti e cure. Impossibile catturare la scimmia che era ormai scappata nelle montagne vicine. Nel caso in cui riuscissero mai a prenderla verrà portata all’agenzia per la protezione animali, in modo tale che episodi del genere non capitino più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.