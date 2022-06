Colombia, crolla la tribuna: il video-choc della disgrazia visto dal drone

27 giugno 2022 a

a

a

Nel cuore della notte italiana hanno iniziato a circolare i video drammatici di quanto accaduto a El Espinal, in Colombia. Almeno 8 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite a causa del crollo improvviso di alcuni palchi di una tribuna mentre era in corso una corraleja, ovvero una festa popolare colombiana, una corrida in cui si combatte un toro alla volta.

All’improvviso, però, nessuno ha più prestato attenzione ai tori: un drone ha ripreso il momento del crollo, che visto dall’alto è particolarmente impressionante. Almeno otto palchi di una tribuna dell’arena Gilberto Charry sono improvvisamente crollati, schiacciando mortalmente diverse persone e ferendone a centinaia: subito si è scatenato il panico, ma d’altronde era inevitabile. Mentre le persone cercavano di mettersi in salvo, un toro è riuscito a scappare e ha creato il panico fuori dall’arena, prima di essere fermato.

Missile russo impazzito, dopo pochi secondi: finisce in tragedia | Guarda

Lo spettacolo era stato allestito come da tradizione per la festa popolare colombiana: un appuntamento molto sentito, dato che le tribune erano strapiene. Il presidente Gustavo Petro (che si insedierà il prossimo 7 agosto) ha ricordato che qualcosa di simile era accaduto tempo fa a Sincelejo: per questo ha sollecitato i comuni a non autorizzare più “spettacoli che possano implicare la morte di animali o persone”.

Ufo, l'avvistamento sconvolge Mondragone: cosa state vedendo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.