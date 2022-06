Ufo, l'avvistamento sconvolge Mondragone: cosa state vedendo

20 giugno 2022 a

Nuovi avvistamenti ufo. Accade in Italia, dove il Centro Ufiologico Mediterraneo ha segnalato alcuni video sospetti, ripresi dai cittadini. Si tratta di filmati che arrivano rispettivamente da Verona, Mondragone e Aci Castello. In particolare è il video di Caserta su cui si sta focalizzando la maggior parte dell'attenzione. A registrarlo un esperto in droni, Antonio Sorrentino, che in tarda serata stava guidando il suo drone sormontato da una telecamera, mentre inquadrava le case e la strada illuminate dalla luce artificiale. È stato a quel punto che un oggetto di colore rosso e dalla velocità elevata, è volato a decine di metri dal suolo per poi dirigersi verso il mare.

Cosa sia quell'oggetto misterioso non è dato sapersi, ma per Sorrentino si tratta di qualcosa le cui dimensioni non superano la decina di metri.Nonostante i sopralluoghi da parte di Angelo Carannante, presidente del Centro Ufiologico Mediterraneo, l'avvistamento rimane un mistero. Questi, spiegano gli esperti, sono "un fenomeno che è presente da millenni e che non deve destare preoccupazione, come dimostrato dal dr. Nino Capobianco, psicologo e psicoterapeuta, esponente di vertice del C.UFO.M., nel suo recente libro "Impatto psicologico in ipotesi di civiltà extraterrestri", reperibile sul web".

Altrettanto misteriosa la segnalazione arrivata da Catania. A fare la strana scoperta questa volta sono stati padre e figlio che il 22 marzo 2022, intorno alle 18 e 25, hanno avvistato, filmato e fotografato, due luci sospese sul mare, di fronte alla costa.

