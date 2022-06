Missile russo impazzito, inversione a U dopo pochi secondi: finisce in tragedia

25 giugno 2022 a

Nel video pubblicato sul Daily Mail si vede un missile della difesa aerea russo che viene lanciato da una postazione nella regione del Luhansk e invece di finire sull'obiettivo compie una rotazione di 180 gradi - una sorta di inversione a U - e va a schiantarsi dove è partito. Il filmato sarebbe stato girato nelle prime ore del mattino vicino alla città di Alchevsk, a 90 chilometri dalla città di Severodonetsk, dove lo scontro tra russi e ucraini è più intenso. I rapporti indicano che il sistema missilistico di difesa aerea - forse un S300 - era governato da separatisti ucraini filo-russi della Repubblica popolare separatista di Luhansk.

Non è ancora nota la causa del malfunzionamento del missile. Alcuni ipotizzano che possa essere dovuto a un sabotaggio compiuto da un drone ucraino, anche se questa è considerata improbabile.

Nel video si vede il missile che viene sparato in aria, esplode e inonda l'area circostante con una cascata di fuoco probabilmente causata dall'esplosione del carburante contenuto nel missile che non si è esaurito durante il volo. Secondo i media locali, negli edifici residenziali poco lontani è scoppiato un incendio. Non ci sono notizie di vittime tra le forze russe e separatiste.

