Ucraina, la guerra in diretta. "Risponderemo": la terribile minaccia di Putin a Finlandia e Svezia

La guerra non si ferma e le tensioni a livello internazionale continuano a farsi sempre più pesanti. Il riassetto della Nato con il vertice di Madrid ha dato il via libera all'ingresso nel patto atlantico di Svezia e Finlandia. Una mossa che avrà certamente conseguenze negli equilibri mondiali dato che la Russia ha già fatto sapere di voler rispondere in caso di schieramento di forze militari Nato nei due Paesi del Nord.

Ore 6.59 I russi: controlliamo tutte le vie di accesso a Lisichansk

Tutte le strade da e per Lisichansk sono controllate dalle truppe della Federazione russa e dai ribelli dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk, la via Lysichansk-Artyomovsk è completamente chiusa.

Ore 6.30 L’esercito ucraino in difficoltà anche per il gap tecnologico

I russi continuano a premere su Lysychansk, la località del Donbass dove si sono attestati gli ucraini dopo aver abbandonato Severedonetsk. Nelle ultime ore sono uscite notizie allarmanti, con le linee di rifornimento a rischio.



Ore 6.10 Gazprom aumenterà le forniture di gas verso Kaliningrad

Gazprom aumenterà le forniture di gas verso l’exclave baltica di Kaliningrad. Lo riferisce il Guardian, che riporta le dichiarazioni rilasciate dal governatore regionale Anton Alikhanov dopo un incontro con il vice primo ministro russo Alexander Novak.

Ore 05.50 Putin: se la Nato schiererà truppe in Svezia e Finlandia, risponderemo

La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti, ha affermato il presidente Vladimir Putin. "Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla Nato? Che lo facciano", ha ribadito Putin - citato dal Guardian - alla tv di Stato russa sottolineando però come "devono capire che prima non c’era alcuna minaccia, mentre ora se i contingenti militari e le infrastrutture saranno dispiegati lì dovremo rispondere in modo simile e creare eguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti".

