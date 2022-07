Joe Biden, altro disastro: "Tu sei...", cosa gli scappa di bocca davanti all'ucraino Klitschko

01 luglio 2022 a

I più cattivi, in Italia, lo chiamano Rimbam-Biden. Di sicuro, Joe Biden da quando è diventato presidente americano è il re delle gaffe internazionali. L'ex vide di Barack Obama, che Donald Trump aveva sprezzantemente ribattezzato Sleepy Joe per la sua scarsa presenza di spirito e la tendenza ad appisolarsi nei momenti più opportuni, aveva sconvolto il mondo con il peto-gate la scorsa estate, al meeting sul clima a Glasgow alla presenza degli esterrefatti Regina Elisabetta, principe Carlo e Boris Johnson.

Joe Biden, rovinosa caduta (da fermo) in bicicletta: un video sconcertante | Guarda





Oggi, l'ultima "impresa": il leader democratico, a Madrid per il vertice Nato, avrebbe confuso i fratelli ucraini, Vitaly e Vladimir Klitschko, entrambi ex campioni di pugilato. Biden ha parlato con Vladimir ma pensava invece di trovarsi davanti al fratello maggiore Vitaly, sindaco di Kiev. "Sono spesso confuso con mio fratello, il sindaco, e devo sempre specificare. Questa volta è successo con Biden", ha confermato Vladimir Klitschko in un'intervista alla Bild.



"Biden mi ha confuso con mio fratello". Guarda l'intervista di Vladimir Klitschko

Nei giorni scorsi Biden aveva fatto parlare di sé per altri svarioni. In un caso, aveva parlato in pubblico sventolando inavvertitamente un foglietto su cui il suo staff gli aveva scritto pedissequamente cosa avrebbe dovuto fare e dire sul palco, comprese cose scontate come "salutare" i giornalisti. E la destra americana ne ha approfittato per rilanciare la tesi del presidente "teleguidato" e addirittura "incapace di intendere e di volere". Quindi il lapsus, quando ha confuso la Svezia con la Svizzera, inserendo quest'ultima nella Nato salvo poi correggersi con una battuta.

"Incapace di intendere e di volere". La foto di Biden sconvolge il mondo: cosa sventola (per sbaglio) | Guarda

