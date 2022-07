Covid, voci impazzite su Xi Jinping: la foto che fa esplodere il caso (e la Cina tace)

05 luglio 2022 a

a

a

Hong Kong avrebbe dovuto essere "covid-free" per la visita del presidente della Cina Xi Jinping. Invece la scorsa settimana, nella sua prima, super blindata, uscita dalla Cina continentale dall'inizio della pandemia, in occasione dell'anniversario dell'Handover (il passaggio di Hong Kong dal dominio britannico a "regione amministrativa speciale" della Cina), il leader cinese è stato a contatto con un deputato risultato positivo al coronavirus.

Cina, "contagi zero": l'annuncio di Xi Jinping e il sospetto, cosa c'è dietro davvero

Da protocollo Xi Jinping avrebbe dovuto incontrare solo persone che erano state messe in quarantena nei giorni precedenti proprio per ridurre i rischi di contagio, ma nella foto ricordo della cerimonia compare anche Ho Chun-yin, deputato del più grande partito filo-Pechino, che ha rivelato di essere risultato positivo a un test Covid, un giorno dopo l'incontro con Xi, il 30 giugno, quando l'esito dei controlli era negativo. Ho Chun-yin si trova due file dietro a Xi nella foto di gruppo dove tutti, comunque, indossavano la mascherina. Per ora tutto tace a Pechino.

Zar Xi Jinping, saremo travolti dalla Cina: la profezia dell'infallibile Fukuyama

Per ora Pechino tace, ma il fatto che qualcuno che è stato in contatto con Xi sia risultato positivo al Covid viene visto come una batosta per l'amministrazione di Hong Kong, sottolinea la Cnn, ricordando tempo e risorse investite per la visita che si voleva 'Covid-free'. Con centinaia di funzionari e politici di Hong Kong che, prima della visita di Xi (che non ha passato la notte a Hong Kong ma ha preferito fare avanti e indietro con Shenzhen), non potevano fare altro che spostarsi tra casa e lavoro con auto private. E che hanno dovuto trascorrere una notte in un albergo per la quarantena alla vigilia delle celebrazioni dell'anniversario dell'Handover. Senza contare i test covid quotidiani.

Il piano finale di Xi Jinping: il dossier segreto che svela cosa si prenderà, scenario da incubo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.