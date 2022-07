Tiara Mack: "Votate per lui". E usa il sedere così: la senatrice dem sconvolge gli Usa

06 luglio 2022 a

Tiara Mack è famosa oltreoceano per essere diventata la prima donna nera apertamente omosessuale a essere eletta senatrice dello stato di Rhode Island. Il 4 luglio la 28enne ha però condiviso su TikTok un video per il quale è stata travolta dalle critiche, facendo suo malgrado parlare di sé in tutto il mondo. La donna si è infatti messa a twerkare a testa in giù sulla spiaggia, con tanto di didascalia “Vota il senatore Mack”.

Pensava di aver fatto un video simpatico e leggero, ma invece si è dovuta ricredere quando è stata travolta dalle critiche, anche da parte di quegli stessi democratici che l’hanno eletta. “Com’è imbarazzante avere qualcuno del genere come senatore dello stato - ha scritto un utente - che tipo di comportamento è questo? Questa non è una mentalità che voglio al governo”. “Non sono un conservatore e sono deluso lo stesso”, ha aggiunto un altro”.

Tanti i messaggi di questo tenore, che chiedono maggior rispetto e decoro alla Mack, che è stata criticata e presa in giro apertamente anche da Tucker Carlson, conduttore della Fox News: “Perché non è segretario di Stato? Perché non la spingono per la presidenza”. Lei ha provato a difendersi via social: “Dannazione. Twerkare a testa in giù fa davvero esplodere gli account internet dei conservatori”. Peccato che anche i dem l’abbiano criticata…

