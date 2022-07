Kyrgios insulta tutti? Occhio alla reazione del principe George: sugli spalti...

11 luglio 2022 a

Tra gli spettatori della finale di Wimbledon nella quale ha trionfato Djokovic c'era anche il principino George, primogenito di Kate e William. In molti non hanno potuto fare a meno di notare le sue espressioni buffe sugli spalti. A colpire, però, è stata soprattutto la faccia che l'erede al trono ha fatto quando Nick Kyrgios - l'avversario del campione serbo - si è lasciato andare a un'imprecazione in campo. Il bambino, 8 anni, ha sgranato gli occhi e ha aperto la bocca in segno di stupore.

L'imprecazione del tennista dopo la pesante sconfitta ha messo in imbarazzo anche un commentatore della Bbc, che ha chiesto scusa per il linguaggio: "Siamo in diretta, il clima è teso". La parolaccia di Kyrgios, infatti, è arrivata proprio nel momento in cui Djokovic ha vinto il suo quarto titolo consecutivo a Wimbledon. L'australiano ha urlato "Vaffan****" per ben due volte, mentre due futuri re guardavano la partita. Proprio per questo alla fine, il tennista - come riporta il Sun - avrebbe ricevuto una multa di 3.325 sterline per "oscenità udibile".

Il piccolo George era vestito in maniera elegante per l'occasione: abito blu scuro e cravatta verde e blu abbinata. Si trattava della sua prima volta. E la sua presenza lì, sugli spalti, ha riportato alla mente la prima volta del principe William a 9 anni con la mamma, lady Diana, nel 1991.

