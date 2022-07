Joe Biden, altra gaffe sconcertante: "Il 92% degli americani...", non sa leggere?

13 luglio 2022 a

L'operato di Joe Biden non piace neppure ai democratici. Prima la ritirata in Afghanistan, poi la guerra in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti non ha soddisfatto le aspettative. E così il 64 per cento degli elettori dem preferirebbe un candidato diverso per le prossime elezioni presidenziali del 2024. I numeri sono stati snocciolati dal New York Times/Siena College poll. Cifre alla mano solo il 13 per cento degli americani è convinto che il Paese stia andando nella giusta direzione. Un dettaglio non da poco, visto che è la prima volta che un presidente in carica dai tempi della Grande Recessione ottiene un risultato di questo tipo.

Sondaggio alla mano, i giornalisti hanno incalzato il presidente Usa e ancora una volta conferma la fama da "gaffeur". "Vogliono che mi ricandidi. Leggete i sondaggi. Quei sondaggi dicono che il 92 per cento dei democratici vuole che mi candidi". Nulla di più sbagliato. La riprova è il dato di fatto che tra i democratici già si pensa a un nome nuovo da schierare tra quattro anni. I più accreditati secondo varie voci sarebbero i governatori di California, (Gavin Newsom), Illinois (Jay Robert Pritzker ) e New Jersey (Phil Murphy).

Anche se non citata, con ogni probabilità tenterà la sua corsa la vicepresidente Kamala Harris, più volte costretta a rimediare alle figuracce di Biden. Come quando ha confuso gli ucraini con gli "iraniani", facendo saltare dalla sedia la sua vice che subito ha tentato di suggerirgli la parola esatta senza farsi notare dalle telecamere.

