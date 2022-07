Joe Biden, "rispetto per Draghi": lo zampino degli Usa per blindarlo

15 luglio 2022 a

a

a

La notizia delle dimissioni di Mario Draghi agita gli Stati Uniti. Il presidente degli Usa Joe Biden, "ha un profondo rispetto e considerazione per il primo ministro Draghi, quindi ovviamente segue molto da vicino lo svolgersi avanti e indietro a Roma, dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan durante il briefing con i giornalisti a bordo del volo che portava il presidente americano a Gedda. Un modo per dire che gli Usa vogliono blindare Draghi.

La crisi di governo è stata infatti letta con molta preoccupazione dai principali media americani e internazionali. Il New York Times ha parlato di "potenziale calamità per l'Europa mentre cerca un fronte unito contro l'aggressione russa in Ucraina e affronta un'ondata di contagi da Covid e una crisi energetica". Se a causa della "rivolta dei populisti anti-establishment" Draghi, "un titano d'Europa", non restasse, "significherebbe instabilità non solo per l'Italia" e "aprirebbe le porte a forze che sono molto più solidali con Putin".

Ieri 14 luglio infatti il Senato ha votato la fiducia al governo ma il Movimento Cinque Stelle, che fa parte della maggioranza, si è rifiutato di partecipare al voto. Draghi ha quindi rassegnato le sue dimissioni che però sono state respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha invitato il premier a presentarsi in Parlamento per rendere comunicazioni affinché si effettui una valutazione della situazione. Draghi dovrebbe presentarsi alle Camere mercoledì prossimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.