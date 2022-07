Matrimonio, il video-choc: la tragedia, cosa accade un minuto prima del "sì"

20 luglio 2022 a

a

a

Una scena spaventosa quella a cui sposi e invitati a un matrimonio hanno dovuto assistere. Siamo alle Hawaii, dove una serie di onde giganti ha investito e rovinato la cerimonia che si stava celebrando in riva al mare. Nel video girato da alcuni presenti, si vede l'acqua che devasta e prende in pieno tavoli, sedie e tutto l'allestimento della festa. E' successo a Kailua-Kona per la precisione, cioè sulla costa occidentale della Big Island delle Hawaii, zona colpita da una tempesta tropicale poco prima dell'inondazione.

Si scattano un selfie vicino alle onde. Finisce malissimo: il video-choc

Il filmato, pubblicato dall'account Instagram "Nature_Called", mostra il momento esatto in cui le onde superano la battigia e si infrangono con violenza sul party. In quell'istante gli invitati hanno iniziato a correre nella direzione opposta. La forza del mare ha inghiottito palme, sedie e tavolini, allagando tutta la zona del ricevimento prima di ritirarsi. Dopo la prima forte ondata, non ce ne sarebbe stata un'altra. Anche se l'acqua è rimasta lì, non permettendo a sposi e invitati di ritornare subito alla festa.

Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito. E anche la torta è stata messa in salvo, come hanno spiegato gli stessi sposi a un'emittente televisiva locale. Solo più tardi è stato possibile riprendere la cerimonia senza ulteriori interruzioni e senza brutte sorprese.

"Due terremoti a 20 anni di distanza": centro della Terra, la scoperta che cambia il nostro futuro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.