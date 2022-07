Oman, scattano un selfie vicino alle onde? Finisce malissimo: il video-choc

14 luglio 2022 a

Un selfie costa caro a cinque turisti. In Oman, vicino alla spiaggia di Salalah, un gruppo di persone ha voluto immortalare le alte onde del mare: alcune da lontano, altre da vicino. In particolare, nel filmato diffuso da IndiaToday, si vedono due donne impegnate a fotografarsi sugli scogli. Poi però all'improvviso un'onda arriva fino alle rocce e travolge le due ragazze e un papà che gioca con le due figlie.

Alcuni, urlando terrorizzati, chiedono aiuto. Inutili i tentativi da parte di due uomini di salvare i turisti, che vengono trascinati dal mare al largo. Al momento, stando alle autorità locali, non è ancora certo il bilancio delle vittime anche se si parla di almeno cinque dispersi. Tre invece le persone che sono state tratte in salvo.

La tragedia è avvenuta in pochissimi attimi, ma il mare - come si può vedere nel filmato che un turista ha girato - era già agitato e mostrava non poche onde. Molti infatti non si sono avvicinati oltre gli scogli e sono rimasti a guardare più verso la spiaggia, mentre altri, quelli dispersi, si sono avventurati pagando caro una foto vicino al mare. Anche se non si conoscono ancora le condizioni dei dispersi, più passa il tempo più le ricerche diventano vane.

