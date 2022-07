Yana Sloeva mostra così il lato B in strada? Arrestata: ecco il video

23 luglio 2022 a

Arrestata per aver "twerkato" in mezzo alla strada. È accaduto in Russia, a Ekaterinburg, alla ballerina Yana "Cat" Sloeva. La ragazza è stata portata via dalla polizia mentre si stava esibendo. Gli agenti l'hanno tenuta in cella per tre giorni e in pessime condizioni. "Sono rimasta in una cella piena di insetti, senza poter avere nessun contatto con il mondo esterno", ha confermato Yana.

Immediata la polemica, che ha reso virale il video in cui la ballerina twerka. Qui si vede Yana ballare il pantaloncini corti e mostrare sul fondoschiena la scritta: "E allora?". "È stato un po’ insolito, ma non ho avuto una sola reazione negativa, tutti mi hanno applaudito e sostenuto - ha raccontato -. È come per i musicisti di strada o ballerini di strada".

La ragazza ha anche aggiunto che "tutte le mie parti intime erano coperte. Non sono una prostituta, è solo un ballo. Sono una persona molto modesta nella vita. I miei genitori, amici e altri mi sostengono… il mio c***o non ha ancora fatto male a nessuno!". Dopo a bufera è stato il capo della polizia di Ekaterinburg, Valery Gorelykh, a prendere la parola e "giustificare" il suo gesto: "La ragazza è stata punita per teppismo meschino".

