La ragazzina e la donna si picchiano in strada: sospetto molto malizioso

Sta facendo il giro del web il video che mostra una violenta rissa in strada tra due donne, una giovane adolescente e un'adulta. Nel filmato girato a Leeds, in Inghilterra, si vedono le due che si prendono a calci, pugni e si tirano i capelli mentre alcune persone cercano di intervenire per fermare quella "lotta" sul marciapiede. Pare che una delle due avesse fatto delle avance al fidanzato dell'altra.



Sabato era invece stato diffuso in video ripreso a Milano fuori dalla Stazione Centrale dove si mostrava una violenta rissa. Nel filmato registrato in piazza Duca D’Aosta venerdì 22 luglio intorno alle 20 si vede un 17enne di origini tunisine pieno di sangue. Stando alla ricostruzione il giovane sarebbe stato rapinato e poi, avendo reagito al furto, aggredito da un'altra persona che lo ha colpito alle spalle e poi a terra, poi gli ha spaccato una bottiglia in testa e lo ha colpito a calci. Il 17enne, trasportato in codice verde al pronto soccorso, non ha riportato lesioni gravi.

"Prima lo sollevano, poi...". Violenza choc: i due africani e il ragazzo a Napoli | Video

Ieri, domenica 24 luglio, un uomo è stato aggredito e rapinato nel centro di Napoli, in pieno giorno. Le impressionanti immagini dell'aggressione di due persone a un uomo a Porta Capuana, registrate dalle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale della zona, sono state rilanciate dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. La vittima viene bloccata e letteralmente sollevata da terra dai due energumeni, quindi sbattuta di nuovo a terra e immobilizzata dai delinquenti.