Meghan Markle e Harry, terrore a Montecito: "Nelle ultime 2 settimane, nella loro villa..."

Due intrusioni in casa in meno di due settimane: paura per Harry e Meghan a Montecito, in California. Gli allarmi della villa in cui vivono i duchi di Sussex, una casa del valore di 13 milioni di euro, sono suonati due volte nell'arco di soli 12 giorni. I due episodi risalirebbero allo scorso maggio: il pirmo il 19 e il secondo il 31, stando a quanto rivela il Sun. Era il periodo in cui la coppia si preparava a tornare in Gran Bretagna per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta.

Gli allarmi della casa, tra l'altro, sarebbero collegati alla centrale operativa della polizia della contea di Santa Barbara, dove i duchi vivono. Non è nemmeno la prima volta che la coppia si trova a fronteggiare una situazione del genere: la polizia ha fatto sapere che ci sono state sei diverse segnalazioni d'allarme negli ultimi 14 mesi. Sulla eventuale presenza di Harry e Meghan a casa al momento delle intrusioni, non sono stati forniti dettagli, come spiegato anche fa Metro.co.uk.

In ogni caso, sia il principe Harry che sua moglie, Meghan Markle, si preoccupano davvero molto della sicurezza della loro casa e dei figli Archie e Lilibeth. Ecco perché, dopo essersi trasferiti in California, hanno deciso di ingaggiare come guardie del corpo Christopher Sanchez e Alberto Alvarez, rispettivamente ex bodyguard di Barack Obama ed ex capo della sicurezza di Michael Jackson.