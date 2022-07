Vladimir Putin, cori sugli spalti per lo zar: calcio, l'Europa è sotto choc

28 luglio 2022 a

"Putin, Putin": migliaia di tifosi turchi del Fenerbahçe hanno inneggiato allo zar russo nel bel mezzo della partita con la Dynamo Kyiv che si è giocata a Istanbul ieri sera. Si trattava del match valido per il secondo turno di qualificazione al tabellone principale della Champions League. I cori e gli slogan pro Russia sono arrivati dopo un gol della squadra ucraina, che alla fine ha vinto 2-1 ai supplementari, eliminando a sorpresa gli avversari.

Secondo i media turchi, l'allenatore della Dynamo Kyiv Mircea Lucescu si sarebbe rifiutato di partecipare alla conferenza stampa in programma dopo la partita in segno di protesta contro quei cori. "Tutto ha funzionato secondo i nostri piani e abbiamo vinto. Ma non abbiamo tenuto conto dei tifosi. Non mi aspettavo slogan del genere. Che peccato", ha reagito durante un'intervista televisiva.

Parole di condanna sono arrivate anche dall'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia Vasyl Bodnar, che su Twitter ha scritto: "Il calcio è un gioco leale. La Dynamo Kyiv è stata più forte. È molto triste sentire dai tifosi del Fenerbahçe parole che sostengono l'assassino e l'aggressore che sta bombardando il nostro Paese". Anche se poi ha aggiunto: "Sono grato invece all'amichevole popolo turco per il suo sostegno all'Ucraina e per i commenti contro le azioni inappropriate dei tifosi".