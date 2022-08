Scontrino choc, il titolare del locale: "Ecco tutta la verità"

10 agosto 2022 a

a

a

Lo scontrino da 500 euro per 4 drink e qualche frutto di mare arrivato sul tavolo di un bar di Mykonos a due turisti americani sta facendo discutere parecchio. Come abbiamo ricordato qualche giorno fa, i due turisti si aspettavano un conto salato, ma non così esoso: "Eravamo a Mykonos, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250 euro circa, ecco cosa pensavamo. Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500 euro. Mio marito continuava a dire, ‘deve esserci un errore'", ha raccontato Theodora.

Questo scontrino? È il caso dell'estate: la cifra fa esplodere la polemica | Guarda

Poi la rassagenazione: "Sono stata truffata, ma sono stata sciocca. Di solito non cado in questi tranelli". Ma adesso arriva la risposta del ristoratore che prova a spiegare quanto accaduto: "Purtroppo, tutti noi che lavoriamo nel settore dell’ospitalità siamo stati avvicinati da famigerati ‘influencer’ che invece di guadagnarsi da vivere pubblicizzando prodotti e servizi al loro pubblico, hanno fatto pressioni su alcune aziende per commissioni esorbitanti e pasti gratuiti".

400 euro per due apertivi, lo scontrino-choc: ecco la truffa del secolo

Inoltre il titolare del locale ha affermato che non sono veri i racconti in cui si parla del rifiuto da parte del personale di consegnare un menù. Infine, sempre il titolare del bar, ricorda di aver posizionato un avviso all'ingresso per assicurarsi che i clienti sappiano quanto spenderanno.