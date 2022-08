California, aereo si schianta e prende fuoco in autostrada: chi c'era a bordo

10 agosto 2022 a

Atterraggio esplosivo quello fatto da un piccolo aereo su una trafficatissima autostrada della California. Un disastro scampato. E' successo nella giornata di ieri, martedì 9 agosto, intorno alle 13 (ora locale). Si trattava di un aereo monomotore che è stato costretto a effettuare un atterraggio di fortuna sulla freeway 91, a est di Los Angeles.

Dal video circolato online e subito diventato virale, pare che in un primo momento il pilota riesca ad atterrare, mantenendo il controllo del velivolo. Il momento tragico, però, arriva quando una delle ali del piccolo aereo urta un camioncino che in quel momento si trovava in autostrada. Dopo l'urto, il mezzo su quattro ruote si ribalta, mentre l'aereo inizia a girare su se stesso.

In pochissimi secondi il carburante si sparge sull'asfalto innescando un incendio fuori controllo che presto colpisce il velivolo. Sia il pilota che il passeggero sono riusciti a mettersi miracolosamente in salvo, scappando e lasciando l'aereo in tempo. Fortunatamente ne sono usciti illesi anche il conducente e i tre passeggeri a bordo del camioncino. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e hanno liberato l'intera zona. Non si sa ancora il motivo che ha costretto il pilota a quell'atterraggio di fortuna. Forse un guasto al motore dell'aereo.