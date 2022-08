William tradisce Kate? "Bisogni sessuali": voci choc, cosa è successo

12 agosto 2022 a

William ha tradito Kate? Il gossip impazza in Russia, anche se non c'è nessuna prova sul presunto scandalo. "La relazione extraconiugale di questo reale britannico è un segreto ormai noto a Londra e nell’ambiente dell’aristocrazia inglese ed è argomento di conversazione ai party e nelle redazioni. A una recente festa dei media mi hanno detto che la vera ragione dell’affaire è l’amore del reale per il pegging, che la moglie sarebbe troppo all’antica per compiere. Alla moglie non interessa e infatti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non vadano sul sentimentale, come accaduto con l’ultima donna": questo quanto si legge in un post pubblicato a fine luglio dalla pagina Instagram “Deux Moi”, che ha fatto scoppiare lo scandalo.

Nulla di confermato o provato, ovviamente. Sul profilo di "Deux Moi" si legge addirittura questo avviso: "Le dichiarazioni rese su questo account non sono state confermate. Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti”. Al presunto tradimento sarebbe difficile credere anche perché - come spiega il Giornale - il post è stato cancellato poco dopo la pubblicazione e nessuno sa chi ci sia dietro la pagina. Come si può notare, tra l'altro, il post non riporta i nomi di William e Kate. A supporre si trattasse di loro sono stati gli utenti.

Nonostante i dubbi su questa rivelazione, dello scandalo si è iniziato a parlare ovunque e sono spuntati due hashtag su Twitter: #PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging. Tuttavia, mentre in gran parte del mondo la questione sembra essersi sgonfiata, diversa è la situazione in Russia, dove i media continuano a parlare della storia, considerandola vera. Il sospetto - come si legge sul sito de Il Giornale - è che dietro ci sia la geopolitica: il gossip usato come arma contro la famiglia reale inglese. Il duca di Cambridge è un personaggio popolarissimo e soprattutto è il futuro re d’Inghilterra, cioè di una nazione importante e spesso, in passato, in contrasto con la Russia. Ovviamente si tratta solo di supposizioni. Ma il dubbio resta.